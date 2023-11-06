Aksaray'da Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Aksaray'da bir binanın 3. katında bulunan motosikletin çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AKSARAY'da, 2 kişinin, bir binanın 3'üncü katındaki motosikleti çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Tacin Mahallesi 1001 Cadde'de meydana geldi 5 katlı bir binanın 3'üncü katındaki Mustafa Artunç'a (29) ait motosiklet, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletinin çalındığını fark eden Artunç, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.