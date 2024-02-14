Akçakoca'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı şüphesiyle yakalanan şahıs tutuklandı. Polis ekipleri tarafından yapılan aramada metamfetamin, esrar ve uyuşturucu kullanımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı.
Akçakoca ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendikleri şahsı takibe aldı. H.D. isimli şahıs kullanmış olduğu araç ile durduruldu. Araç ve üzerinde yapılan arama neticesinde 8 eşit parça halinde satışa hazır vaziyette toplam 53,7 gram metamfetamin, 3,2 gram ve 3,6 gram halinde toplam 6,8 gram esrar, 2 adet metamfetamin içiminde kullanıldığı değerlendirilen cam pipo (payp) ve 1 adet yeşil reçete ile satılan hap ele geçirildi.
Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı. - DÜZCE