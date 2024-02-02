Ağrı'da Gümrük Kaçağı Araba Parçaları Ele Geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahasında bir çekicide yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli araba parçaları ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte, Doğubayazıt Gümrük Sahası'nda şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 45 bin TL olan 1 adet motor bloğu, 100 adet buji, 48 adet fren balatası, 1 adet marş dinomosu, 2 adet motor V kayışı, 8 adet oring, 8 adet fren disk kaliperi, 4 adet rulman, 2 adet motor dişlisi ve 8 adet piston yatağı ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen araba parçalarına el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - AĞRI