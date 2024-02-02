Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da Gümrük Kaçağı Araba Parçaları Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan bir operasyonda gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli araba parçaları ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, gümrük sahasında bir çekicide yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen çeşitli araba parçaları ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile birlikte, Doğubayazıt Gümrük Sahası'nda şüphe üzerine bir çekiciyi durdurdu. Çekicide yapılan aramada, yaklaşık piyasa değeri 45 bin TL olan 1 adet motor bloğu, 100 adet buji, 48 adet fren balatası, 1 adet marş dinomosu, 2 adet motor V kayışı, 8 adet oring, 8 adet fren disk kaliperi, 4 adet rulman, 2 adet motor dişlisi ve 8 adet piston yatağı ele geçirildi. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen araba parçalarına el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Valilik, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Doğubeyazıt Ağrı Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bakambu gitti mi? Cedric Bakambu hangi takıma gitti? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Samsunspor Galatasaray CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Samsunspor Galatasaray ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Sakaryaspor Bandırmaspor CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Sakaryaspor Bandırmaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Athletic Bilbao Mallorca CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Athletic Bilbao Mallorca ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Demokratik Kongo Gine maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Demokratik Kongo Gine ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Erkan Baykut kimdir? Ramazan Hoca'nın katili Erkan Baykut tutuklandı mı, hapiste mi? Nijerya Angola maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Nijerya Angola ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Ayla filmi oyuncuları kim? Ayla konusu, oyuncuları ve Ayla özeti! Ayla filmi nerede çekildi? Ayla filmi sonu nasıl bitiyor? Ayla filmi konusu nedir? Ayla oyuncuları ve Ayla özeti! Bugün Survivor var mı? 2 Şubat Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Survivor neden yok? 2 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Survivor CANLI izle! 2 Şubat Cuma TV8 Survivor HD izleme linki! Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 3. Bölüm tek parça HD izle 2 Şubat Cuma!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title