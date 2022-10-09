Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı 3. sayfa haberleri... Ağrı'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Ağrı 3. sayfa haberleri... Ağrı'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Ağrı 3. sayfa haberi: Ağrı'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Ağrı'da kontrolden çıkan araç kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'dan Patnos ilçesine seyir halinde olan 04 DA 110 plakalı aracın sürücüsü A.A, direksiyon hakimiyetini kaybedince yoldan çıkarak toprak zemine çarptı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı olarak Tutak Devlet Hastanesi ve Ağrı Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan A.A, Y.A ve M.Ö.A burada tedavi altına alındı. Tutak Devlet Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesi bulunan M.Ö.A yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Patnos Tutak Ağrı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title