Ağaca çarpıp hurdaya dönen pikaptan sağ çıktılar

Samsun'da ağaca çarparak hurdaya dönen pikapta bulunan 2 kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin Kuşku'nun kullandığı 55 LBC 88 plakalı Ford Ranger marka/model pikap, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. Kazada hurdaya dönen pikaptaki araç sürücüsü Sezgin Kuşku ile Mehmet Kılıç yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN