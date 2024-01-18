Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Bilişim Sistemleri Kullanılarak Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı. İstanbul ve Balıkesir'de yapılan operasyonla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli elektronik cihazlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçu kapsamında, bir kişiye ait banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlanarak, hesabından 384 bin lira tutarında paranın başka hesaba, oradan da kripto para borsasına aktarılması olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda isimleri tespit edilen şüpheliler İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde S.S. ve İstanbul'da da D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, 3 sim kart ve bir hardisk ele geçirildi.

Şüpheliler Afyonkarahisar'a getirilmiş, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. serbest bırakılırken D.A. tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Balıkesir İstanbul Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Hakan ve Turabi olayı ne? Survivor Hakan ve Turabi neden kavga etti? Uzay aracı nereden fırlatılacak? Alper Gezeravcı nereden uzaya çıkacak, nereden gidecek? MÜGE ANLI CANLI İZLE! Müge Anlı son bölüm ne oldu? 18 Ocak Müge Anlı yeni bölüm İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR 18 OCAK | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Efootball 2024 sunucu bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 sunucu bakımı saat kaçta bitecek? Bugün hangi maçlar var? Bugün ZTK maçı var mı? 18 Ocak Perşembe Ziraat Türkiye Kupası maçları! SON DAKİKA: Kayseri'de kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Kayseri'de deprem mi oldu? Kayseri'de Deprem mi oldu? Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU | 18 Ocak Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 18 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 18 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Depremleri! Rüyada yavru kedi görmek ne anlama gelir? Rüyada kedi yavrusu sahiplenmek anlamları nedir? Rüyada kağıt para almak ne anlama gelir? Rüyada kağıt para görmek, kağıt para bulmak tabirleri! Rüyada teyze görmek ne anlama gelir? Rüyada teyze evine gitmek nedir? Nur suresi Türkçe meali ve okunuşu nedir? Nur suresi hakkında bilinmesi gerekenler
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title