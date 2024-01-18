Afyonkarahisar'da Bilişim Sistemleri Kullanılarak Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanılması suretiyle hırsızlık yaptıkları iddiası ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bilişim sistemleri kullanılması suretiyle nitelikli hırsızlık suçu kapsamında, bir kişiye ait banka hesabına bilgisi dışında erişim sağlanarak, hesabından 384 bin lira tutarında paranın başka hesaba, oradan da kripto para borsasına aktarılması olayı ile ilgili olarak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda isimleri tespit edilen şüpheliler İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde S.S. ve İstanbul'da da D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramada, 3 cep telefonu, bir dizüstü bilgisayar, 3 sim kart ve bir hardisk ele geçirildi.

Şüpheliler Afyonkarahisar'a getirilmiş, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S. serbest bırakılırken D.A. tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR