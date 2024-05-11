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Afyonkarahisar'da Aranan Şahıs Jandarmanın Takibi Sonucu Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs, jandarmanın takibi sonucu yakalandı. Y.G. isimli şahıs, gece vakti silahla yağma suçundan aranıyordu. Şahıs, yapılan takip sonucu kent merkezinde gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.G., isimli şahsın birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Güvenlik Cezaevi Yakalama Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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