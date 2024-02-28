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Afyonkarahisar'da araç şarampole girdi, 2 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada, bir araç şarampole girerek kontrolden çıktı ve içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole giren araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.E., yönetimindeki 20 BAB 10 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan S.E., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından incelme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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