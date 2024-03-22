Afyonkarahisar'da Anne ve Anne Adaylarına Uyuşturucuyla Mücadele Bilgilendirmesi

Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği görevlileri uyuşturucu madde kullanımının önüne geçme konusunda bilgilendirmek, farkındalık oluşturmak, madde kullanımının zararları, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteğinin alınması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede Namık Kemal İlkokulunda 17 anne ve anne adayına 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Uyuma' projesi hakkında bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR