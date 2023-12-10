Zonguldak'ta göçük altındaki 2 kişiden birinin cenazesine ulaşıldı.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada, "9 Aralık 2023 tarihinde Zonguldak ilimiz merkez ilçesi Asma Mahallesi'nde iki katlı bir ev heyelan sebebi ile çökmüş, 2 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış olup, göçük altında kalan 1 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi. - ZONGULDAK