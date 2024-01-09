Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Çalışmaları Sonucunda Birçok Olayı Aydınlattı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları 1 haftalık çalışmalar neticesinde birçok olayı aydınlatarak çeşitli suçlardan aranan bir çok şahıs hakkında ise işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde yapılan yol kontrol noktalarında ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranması bulunan 201 şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Jandarma ekipleri aynı zamanda Besni ilçesinde meydana gelen 5 farklı motosiklet hırsızlığı, bağ ile bahçe ve tarladan hırsızlık olayı aydınlatıldı.

Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına aralıksız devam eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 635 gram bonzai, 2 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken bu çalışmalarla ilgili ise 23 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik çalışmalar da yürüyen jandarma ekipleri, suç içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen 19 şahıs hakkında işlem yaptı. Jandarma ekipleri aynı zamanda yasadışı bahis ve müstehcen içerikli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 142 sosyal medya URL adresinin kapatılması için BTK'ya bilgi verdi.

Jandarma ekipleri, Gölbaşı ilçesinde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık olaylarına karışan 3 şahsı ise tespit ederek bu şahıslar hakkında adli işlem başlattı.

Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN