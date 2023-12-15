Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 15 Gram Esrar Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın evine düzenlediği operasyonda 1 kilo 15 gram kubar esrar ele geçirdi. Şahıs ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durumundan şüphelenilerek adresine operasyon düzenlenen şahsın evinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen M.Ş., isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda ev içerisinde 1 kilo 15 gram kubar esrar ele geçirildi. Esrar maddesi muhafaza altına alınırken şahıs ise sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN