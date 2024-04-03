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Adıyaman'da trafikten men motosikletine para cezası

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Adıyaman'da trafikten men motosikletle yakalanan 1 kişiye para cezası kesildi.

Adıyaman'da, motosikletler üzerinde denetimlerini artıran yunus polis ekipleri bir motosikleti durdurarak inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda motosikletin trafikten men olduğu tespit edildi. Men motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken motosiklet sürücüsüne ise 10 bin 264 TL para cezai uygulandı. Öte yandan motosikletlere yönelik çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Güvenlik Ceza Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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