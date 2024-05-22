Adıyaman'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şahıs Yakalandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. N.B.T. isimli şahıs, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. M.Y. ise dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Her iki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakkında alkol veya uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanma suçundan 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.B.T., isimli şahıs ile dolandırıcılık suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen M.Y., yakalanarak gözaltına allındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen her iki şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN