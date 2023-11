Adıyaman'da Husumetli İki Kişi Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, iki husumetli arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Hanifi C. ile Yakup K., arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hanifi C., üzerindeki tabanca ile Yakup K.'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan Hanifi C., silah sesini duyanların ihbarıyla gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yakup K., hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın ardından kaçan Hanifi C. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.