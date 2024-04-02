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Adıyaman'da Gürültülü Motosikletlere Cezai İşlem

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Adıyaman'da polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren ve egzoz sesiyle çevreye rahatsızlık veren motosikletlere göz açtırılmıyor.

Adıyaman Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, abartı egzozla gürültü kirliliğine neden olan, plakasız veya muayene şartlarına uygun olmayan, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde seyreden motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetim esnasında trafiğe uygun olmayan motosikletlere tek tek cezai işlem uygulandı. Toplama diye tabir edilen ve tescili bulunmayan 4 motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken cezai işlem uygulanan toplam 30 motosikletin sürücüsüne 212 bin 170 TL para cezası kesildi. Halkın huzur ve güvenliği için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

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