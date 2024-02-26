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Adapazarı'nda alkol sonucu çıkan tartışmada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde birlikte alkol içtiği Yaşar Çınar'ı bıçaklayarak öldüren B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın sebebi henüz bilinmiyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde birlikte alkol içtiği Yaşar Çınar'ı bıçaklayarak öldüren, B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Çınar (38) ile birlikte alkol içtiği B.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında B.Ö., Çınar'ı bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, burada hayatını kaybetti. Gözaltına alınan B.Ö., jandarmadaki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sakarya Çınar Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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