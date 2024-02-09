Adana'da trafik birimleri motosiklet sürücülerine denetim gerçekleştirdi

Adana'da trafik birimleri, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik polisleri, son zamanlarda artan motosiklet kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini sağlamak için denetimlere ağırlık verdi. Adana'nın merkezinde gerçekleştirilen denetimde ehliyetsiz, kasksız ve plakasını kapatarak motosiklet kullanan sürücülere ceza kesildi ve çok sayıda motosiklete el konuldu.

Trafik yetkilileri, motosiklet kullanan sürücülerin hem kendilerinin hem de diğer vatandaşların can güvenliği için gerekli tedbirleri almaları gerektiğini belirtti. Yetkililer, ehliyet, kask, plaka gibi zorunlu unsurların yanı sıra, hız sınırları, trafik işaretleri, emniyet kemeri gibi kurallara da uyulması gerektiğini kaydetti. - ADANA