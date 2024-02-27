Adana'da Narkotik Operasyonunda 10 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da narkotik polisleri bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metafetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirirken, 28 uyuşturucu satıcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir hafta boyunca yaptığı çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı. İklimlendirme sistemi ile uyuşturucu üretilen bir eve ve çok sayıda farklı ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda 47 kişi yakalandı. Evlerde yapılan aramada, 10 kilo 564 gram bonzai, 1 kilo 214 gram metamfetamin, 7 bin 826 uyuşturucu hap, 2 kilo 846 gram esrar, 284 kök Hint keneviri, 14 gram kokain, 1 ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 28'i tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA