Adana'da Karısını Baltayla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde karısını baltayla öldüren şüpheli tutuklandı.

Ptt Evleri Mahallesi'nde 26 Ekim'de eşi Ayşe C'yi (65) evlerinde başına baltayla vurarak öldüren emekli öğretmen İbrahim C'nin (70) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

PTT Evleri Mahallesi 3544 Sokak'ta ikamet eden İbrahim C, 26 Ekim'de eşi Ayşe C'yi evlerinde başına baltayla vurarak öldürmüştü. Psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen İbrahim C, 7 Mayıs 2020'de evinin penceresinden tüfek ve tabancayla çevreye rastgele ateş açtığı için polisin operasyonuyla yakalanmış, bu sırada komşuların yardımıyla evden çıkmayı başaran eşi Ayşe C. de gazetecilere konuşmuştu.