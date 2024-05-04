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Adana'da Denizde Boğulan 14 Yaşındaki Çocuğun Cenazesi Morga Gönderildi

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Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki Melih, boğularak hayatını kaybetti. Melih Bozkurt'un yakınları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Ekipler, denizden çıkardıkları Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi morga gönderildi.

Adana'nın Karataş ilçesinde denize giren 14 yaşındaki Melih, boğularak hayatını kaybetti.

İlçe sahilinden denize giren 14 yaşındaki Melih Bozkurt, bir süre sonra dalgaların arasında kayboldu. Gencin yakınları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, denizden çıkardıkları Bozkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi morga gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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