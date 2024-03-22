Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Çukurova polisi 6'sı uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 20 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ekipleri ile çarşı mahalleler bekçileri halkın güvenliğini sağlamak için uygulamalarına devam etti. 1-18 Mart tarihleri arasında yapılan asayiş uygulamaları ile devriye görevi esnasında 6 uzun namlulu ruhsatsız tüfek, 14 ruhsatsız tabanca ve silahlara ait bin 698 mermi ele geçirdi. Yapılan uygulamalarda silahların yanı sıra 175.26 gram eroin, 319,57 gram uyuşturucu madde ve 360 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 212 şüpheli yakalanırken bunlardan 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA