4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

4 farklı hırsızlıktan aranan zanlı, 5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

Tekirdağ'da 4 farklı hırsızlık suçundan aranan zanlı, çalıntı oto ile kaçarken yakayı ele verdi.

 - Güncelleme:

Tekirdağ'da 4 farklı hırsızlık suçundan aranan zanlı, çalıntı oto ile kaçarken yakayı ele verdi. Şahıs daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Çorlu ilçesinden bir kamyonetin çalınması, Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan kamyon üzerinden plakalarının çalınması, Süleymanpaşa ilçesinden marka motosikletin çalınması, Süleymanpaşa ilçesinden başka bir motosikletin çalınması olayları olmak üzere 4 farklı hırsızlık olayına ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı.

5'inci hırsızlığı yaparken yakalandı

Araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen T. D. (34) isimli şahıs çalıntı oto ile kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı. Çalınan oto, motosiklet ve plakalar temin edilerek sahiplerine teslim edildi. T.D. isimli şahıs gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title