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3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizm hastası 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. Belinay Özay, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3. kattan düşen otizmli çocuk hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. katın camından beton zemine düşen otizm hastası 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Şeyhsinan Mahallesi Sakakuşu Sokak üzerinde meydana geldi. 12 yaşındaki Belinay Özay henüz bilinmeyen bir sebeple apartmanın 3. katındaki ikamet camından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Belinay, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Belinay Özay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinde gözyaşlarına boğulan anneyi komşuları sakinleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tekirdağ Otizm Çorlu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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