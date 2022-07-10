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24 yaşındaki genç denizde boğuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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24 yaşındaki genç denizde boğuldu

Ankara'dan bayram tatili için Bartın'a gelen 24 yaşındaki genç denizde boğularak yaşamını kaybetti.

Ankara'dan bayram tatili için Bartın'a gelen 24 yaşındaki genç denizde boğularak yaşamını kaybetti.

Kurban Bayramı tatili için Ankara'dan Bartın'a gelen 24 yaşındaki Ömer Tosun Amasra'ya bağlı Akkonak köyü sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren Tosun arkadaşları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan Tosun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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