3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın 6 tutuklu sanığından 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 'Kasten adam öldürme ve yaralama' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan 6 tutuklu sanık, Gaziantep 6. Ağır ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Korona virüs salgını nedeniyle tarafların avukatları dışında kimsenin mahkeme salonuna alınmadığı duruşmada, sanıklar I.E. Oğuz, C. Oğuz, V. Oğuz, A. Oğuz, C. Oğuz ve B. Kaplan'ın savunmaları SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle dinlenemedi. SEGBİS arızası nedeniyle tarafların savunmalarını avukatları yaptı. Dinlenen savunmaların ardından sanıklar I.E. Oğuz, C. Oğuz, V. Oğuz'un tahliyesine, A. Oğuz, C. Oğuz ve B. Kaplan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay günü öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'nın (29) kardeşi Bayram Kaplan, mahkeme heyetinin sanıkları ve hiçbir görgü şahidini dinlemediğini iddia ederek, "Duruşma sırasında SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle sanıklar ve tanıklar dinlenmedi. Hiçbir sanık ve tanık dinlenmemesine rağmen mahkeme heyeti sadece avukatların savunmasına dayanarak zanlılardan üçünün tahliyesine, üçünün de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sonrasında da da mahkemenin 23 Ekim 2020 tarihine ertelendiği bize bildirildi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk. Neden böyle bir şey yapıldı anlamadık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim 2020 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz ile oğlu Cuma Oğuz, babalarının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp Kaplan (34) ve Adem Kaplan'a (29) tabancayla ateş açtı. Jandarmanın teslim olması yönündeki uyarısına ateşle karşılık vermesi üzerine Cuma Oğuz, vurularak etkisiz hale getirildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunan 8 kişiden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 kişinin ise tutukluluğunun devam etmesine karar verilmişti. - GAZİANTEP

