3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın 6 tutuklu sanığından 3'ünün tahliyesine karar verildi.

3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye
17.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:10

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın 6 tutuklu sanığından 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Gaziantep'te 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 3 kişinin ölmesine, 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayla ilgili davanın görülmesine devam edildi. 'Kasten adam öldürme ve yaralama' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan 6 tutuklu sanık, Gaziantep 6. Ağır ceza Mahkemesinde tekrar hakim karşısına çıktı. Korona virüs salgını nedeniyle tarafların avukatları dışında kimsenin mahkeme salonuna alınmadığı duruşmada, sanıklar I.E. Oğuz, C. Oğuz, V. Oğuz, A. Oğuz, C. Oğuz ve B. Kaplan'ın savunmaları SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle dinlenemedi. SEGBİS arızası nedeniyle tarafların savunmalarını avukatları yaptı. Dinlenen savunmaların ardından sanıklar I.E. Oğuz, C. Oğuz, V. Oğuz'un tahliyesine, A. Oğuz, C. Oğuz ve B. Kaplan'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olay günü öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp (34) ve Adem Kaplan'nın (29) kardeşi Bayram Kaplan, mahkeme heyetinin sanıkları ve hiçbir görgü şahidini dinlemediğini iddia ederek, "Duruşma sırasında SEGBİS sistemindeki arıza nedeniyle sanıklar ve tanıklar dinlenmedi. Hiçbir sanık ve tanık dinlenmemesine rağmen mahkeme heyeti sadece avukatların savunmasına dayanarak zanlılardan üçünün tahliyesine, üçünün de tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sonrasında da da mahkemenin 23 Ekim 2020 tarihine ertelendiği bize bildirildi. İlk defa böyle bir şeye şahit olduk. Neden böyle bir şey yapıldı anlamadık. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 23 Ekim 2020 tarihine erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şehitkamil ilçesinin kırsal Köksalan Mahallesi'nde meydana geldi. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla seçimlerde mevcut muhtar ve aday olan Süleyman Oğuz ile oğlu Cuma Oğuz, babalarının karşısına aday olarak çıkan Süleyman Kaplan ile tartıştı. Çıkan tartışmada öfkelenen Cuma Oğuz üzerindeki tabancayla muhtar adayı Süleyman Kaplan (42) ile kardeşleri Eyyüp Kaplan (34) ve Adem Kaplan'a (29) tabancayla ateş açtı. Jandarmanın teslim olması yönündeki uyarısına ateşle karşılık vermesi üzerine Cuma Oğuz, vurularak etkisiz hale getirildi. Davanın ilk duruşmasında tutuklu bulunan 8 kişiden 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6 kişinin ise tutukluluğunun devam etmesine karar verilmişti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 3. Sayfa
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti 3. Sayfa
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı Güncel
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona...
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti Güncel
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı Yaşam
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Demir korkuluk eline ok gibi saplanan genç kurtarıldı
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme 'dur' dedi
Eskişehir'de 18 kızıl geyik avlanması ihalesine mahkeme "dur" dedi
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Yıllar sonra babası albümden çıkardı! İki şehidin beraber çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Fatih Sultan Erol Katırcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Filiz Akın Şeyma Subaşı Selçuk Yöntem Erkan Kolçak Köstendil
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Burak Yılmaz Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Tbmm Asker Adana Ankara
Şu an buradasınız: 3 kişinin öldüğü muhtarlık seçiminin davasında 3 tahliye - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 17:10:53. #1.15#
title