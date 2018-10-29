Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı yürüyüşü yapıldı.

CHP Gaziantep il örgütü tarafından "Fener Alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.

Balıklı Parkında toplanan grup, ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüdü. Hürriyet Caddesi'nden geçen vatandaşlar, "Ne mutlu Türk'üm diyene" ve "Cumhuriyetin bekçileriyiz" şeklinde sloganlar attı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na gelen grup, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.