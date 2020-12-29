29 Aralık salı (Bugün) Yatıya Misafirim Var 22.bölüm izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

29 Aralık salı (Bugün) Yatıya Misafirim Var 22.bölüm izle!

29.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:49
29 Aralık salı (Bugün) Yatıya Misafirim Var 22.bölüm izle!

Yatıya Misafirim Var 29 Aralık Salı 22.Bölüm İzle!…Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var 29 Aralık salı 22.bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan programda neler yaşanacak.. Yatıya Misafirim Var 22.bölüm fragmanı...

Yatıya Misafirim Var 29 Aralık Salı 22.Bölüm İzle!…Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var 29 Aralık Salı 22.Bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan programda neler yaşanacak merak ediliyor.

YATIYA MİSAFİRİM VAR 22.BÖLÜMÜ

Yatıya Misafirim Var 22. Bölüm Fragmanı yayında! Bu haftanın ikinci yarışmacısı olan Artvin Hopa'dan Sultan Ustabaş, yarışmacıları Hopa'daki köy evinde ağırlayacak.

Bu haftanın ikinci yarışmacısı olan Artvin Hopa'dan Sultan Ustabaş, yarışmacıları Hopa'daki köy evinde ağırlayacak. Tulumlar çalınacak, horonlar tepilecek. Eğlenceli vakit geçiren yarışmacılar yörenin lezzetli yemeklerini tadacaklar ve Hopa Kültür Evi ve çarşısınıgezecekler.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı programda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 15.45'te Kanal D'de.

YATIYA MİSAFİRİM VAR 22.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Fahriye Evcen Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Erol Bulut Güven Yalçın Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 29 Aralık salı (Bugün) Yatıya Misafirim Var 22.bölüm izle! | Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 16:49:26. #1.15#
title