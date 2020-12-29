29 Aralık salı (Bugün) Yatıya Misafirim Var 22.bölüm izle!

Yatıya Misafirim Var 29 Aralık Salı 22.Bölüm İzle!…Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var 29 Aralık salı 22.bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan programda neler yaşanacak.. Yatıya Misafirim Var 22.bölüm fragmanı...

Yatıya Misafirim Var 29 Aralık Salı 22.Bölüm İzle!…Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var 29 Aralık Salı 22.Bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan programda neler yaşanacak merak ediliyor.

YATIYA MİSAFİRİM VAR 22.BÖLÜMÜ

Yatıya Misafirim Var 22. Bölüm Fragmanı yayında! Bu haftanın ikinci yarışmacısı olan Artvin Hopa'dan Sultan Ustabaş, yarışmacıları Hopa'daki köy evinde ağırlayacak.

Bu haftanın ikinci yarışmacısı olan Artvin Hopa'dan Sultan Ustabaş, yarışmacıları Hopa'daki köy evinde ağırlayacak. Tulumlar çalınacak, horonlar tepilecek. Eğlenceli vakit geçiren yarışmacılar yörenin lezzetli yemeklerini tadacaklar ve Hopa Kültür Evi ve çarşısınıgezecekler.

Kıyasıya rekabetin yaşanacağı programda haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 15.45'te Kanal D'de.

YATIYA MİSAFİRİM VAR 22.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.