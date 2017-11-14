26 Çiftçiye İyi Tarım Sertifikası

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan Niğde İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında eğitime katılan 26 çiftçiye 'İyi Tarım Sertifikaları' verildi.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen sertifika törenine Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, Altunhisar Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ve çiftçiler katıldı.



Hasattan tüketiciye kadar uzanan süre içerisinde hijyen ve diğer kurallara uyan çiftçilere teşekkür eden Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Asım Baş: "İnsan hayatı bu dünyada devam ettiği müddetçe nüfusun artışıyla beraber azalan tarım alanları tam ters orantı şeklinde karşımıza çıkıyor. İyi tarım alanları bu azalan tarım alanlarında daha doğrusu azalan üretimde insanların ihtiyacını karşılama güvenilir gıda, çevreye duyarlı gıda üretme ihtiyacından kaynaklanıyor. Bakanlığımız son zamanlarda entegre şekilde mücadele yönetimi, kontrollü üretim ve değişik adlar altında bu projeyi yürütüyor. Ben ilimizde yüzde 50'ye yakın artış sağlayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Çiftçiler adına konuşma yapan Hasan Hüseyin Kaçkan ise, "İyi tarım uygulaması bizler için çok iyi bir proje oldu. Bizler bu sene iyi tarım uygulamasına geçtik. Arkadaşlarımız tarım il müdürlüğünden geldiler bizleri bilgilendirdiler, ekipmanlarımızı verdiler, nasıl ilaç kullanacağımızı bize tembih ettiler. Bizler bu sayede çok kaliteli bir elma bahçesi oluşturduk ve yetiştirdik. Bu yetiştirdiğimiz elmaları da satarken de hiç zorluk çekmeden çok rahatlıkla elmalarımızı satabildik. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - NİĞDE