23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası, 2022'de Özbekistan'da yapılacak
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23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası, 2022'de Özbekistan'da yapılacak

23.02.2021 10:09 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:09
23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası, 2022'de Özbekistan'da yapılacak

Özbekistan, 2022 yılında 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Özbekistan, 2022 yılında 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Özbekistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Asya Futbol Konfederasyonu'nun iki yılda bir gerçekleştirilen şampiyonanın 2022'de Taşkent'te düzenlenmesine onay verdiği belirtildi.

2013'ten beri düzenlenmekte olan 23 yaş altı Asya Futbol Şampiyonası'na aynı yıl Umman, 2016'da Katar, 2018'de Çin, 2020'de de Tayland ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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