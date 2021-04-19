21 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı

Esenyurt'ta 21 yıl önce çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren Zeynel A. isimli şahıs Kartal'da yakalandı.

Esenyurt'ta 21 yıl önce çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren Zeynel A. isimli şahıs Kartal'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 yıl önce işlenen bir cinayet ile ilgili elde ettiği istihbarat doğrultusunda 17 Nisan Cumartesi günü Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir parka gitti. Polis ekipleri, parkta şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıs kimliğini vermek istemediğini ve adının N.A olduğunu söyledi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahıs, polis merkezine götürüldü. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın gerçek isminin Zeynel A. olduğu ve söylediği ismin ise yakınının olduğu ortaya çıktı. Şahsın, 21 yıl önce çıkan kavda 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı