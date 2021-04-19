21 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

21 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı

21 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 21 yıl önce çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren Zeynel A. isimli şahıs Kartal'da yakalandı.

Esenyurt'ta 21 yıl önce çıkan kavgada 2 kişiyi öldüren Zeynel A. isimli şahıs Kartal'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 yıl önce işlenen bir cinayet ile ilgili elde ettiği istihbarat doğrultusunda 17 Nisan Cumartesi günü Kartal Esentepe Mahallesi Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir parka gitti. Polis ekipleri, parkta şüphelendikleri kişiye kimlik kontrolü yapmak istedi. Şüpheli şahıs kimliğini vermek istemediğini ve adının N.A olduğunu söyledi. Tedirgin davranışlar sergileyen şahıs, polis merkezine götürüldü. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şahsın gerçek isminin Zeynel A. olduğu ve söylediği ismin ise yakınının olduğu ortaya çıktı. Şahsın, 21 yıl önce çıkan kavda 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı olduğu tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz İrem Derici Burak Sergen
Spor Ryan Babel Cenk Tosun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 21 yıl önce 2 kişiyi öldüren cinayet zanlısı yakalandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 17:38:59. #1.15#

title