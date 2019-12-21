21 Aralık Cumartesi DHA Spor Gündemi

21.12.2019 09:27 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:27

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: Galatasaray her zaman liderliğe oynayacak bir karaktere sahip

"Türkiye Kupası denince ilk akla gelen takım Galatasaray"

"Transferlerle ilgili açıklamalar devre arasında"

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fikret Gökhan: İki kupada da ilerlemek istiyoruz"Ligde artık hiçbir sonuç şaşırtmıyor""Takımımız bir kolej havası yakaladı""Sözleşe yenilenecek oyuncularla bir sorun olacağını düşünmüyoruz" "Hedefi olan takımlarda transfer bitmez"

Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel: Başakşehir maçından galip ayrılacağız "Müzemizdeki kupanın yanına bir kupa daha almak istiyoruz""Teknik heyetimiz transferler için çalışıyor"

Başakşehirli futbolcu Berkay Özcan: Ligin ilk yarısını iki galibiyetle kapatmak istiyoruz"Sporting eşleşmesi güzel olacak""Avrupa Şampiyonası'nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız"

SÜPER LİG15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor17.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK 20.00 Göztepe - Galatasaray

TRABZONSPORTakım izinli

BEŞİKTAŞ18: 00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

BURSASPORTeknik direktör İbrahim Üzülmez için imza töreni düzenlenecek.

TFF 1. LİG14.00 Hatayspor - Adanaspor16.30 Eskişehirspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor19.00 Akhisarspor - Boluspor

FIFA KULÜPLER DÜNYA KUPASI20.30 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde İngiltere ekibi Liverpool ile Brezilya temsilcisi Flamengo karşı karşıya gelecek.17.30 Turnuvanın üçüncülük maçı ise Meksika'dan Monterrey ile Suudi Arabistan'dan El-Hilal takımları arasında oynanacak.

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Bahçeşehir Koleji - Sigortam.net İTÜ Basket (Akatlar)15.15 Galatasaray Doğa Sigorta - Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)17.30 Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Sompo Sigorta (Karşıyaka Mustafa KemalHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - Beşiktaş TRC İnşaat (M. Sait Zarifoğlu)14.00 Samsun Canik Belediyespor - Çankaya Üniversitesi (Mustafa Dağıstanlı)14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Antakya)16.00 BOTAŞ - Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ankara DSİ Etlik)18.00 İzmit Belediyespor - Galatasaray (Kocaeli Atatürk)

VOLEYBOLErkekler AXA Sigorta Kupa Voley15.00 İnegöl Bld. - Bursa B.Şehir Bld.

15.00 Tokat Belediye Plevne - İstanbul BBSK

Kaynak: DHA