2021 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin, "Yunanistan bizi şikayet ettiği için UNESCO temsilcisi de geldi, incelemelerde bulundular.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya-i Kebir Camii'ne ilişkin, "Yunanistan bizi şikayet ettiği için UNESCO temsilcisi de geldi, incelemelerde bulundular. Cami olmasından kesinlikle rahatsız değiller." dedi.

Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Çeşme projesinin bugüne kadar yapılan en şeffaf proje olduğunu, orada bir çalışma grubu oluşturulduğunu ifade eden Ersoy, "Niye yaptık Çeşme ve Didim projelerini? Ege'nin aldığı pay düşük, yüzde 10. Yüzde 20'ye çıkması lazım toplam turizm pastasından alması gereken pay. O yüzden yaptık." diye konuştu.

Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi'nin karar verici grupların içinde bulunduğunu ve görüşlerinin alındığını söyledi.

Galata Kulesi ile ilgili yanlış algılama ve bilgi kirliliği olduğunu dile getiren Ersoy, "Denildi ki, Galata Kulesi belediyenin malıydı belediyeden alındı. Orada yanlış bir bakış açısı var. Galata Kulesi vakfın malı, Kule-i Zemin Vakfının. Bunu ben söylemiyorum. Mahkeme kararıyla tescil edilmiş onaylanmış bir karardan bahsediyorum." dedi.

"Beton kırıcı malzemelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz"

Galata Kulesindeki tadilata ilişkin Ersoy, Galata Kulesi'nin tadilatını tek bir fotoğraf karesiyle yargılamanın insafsızca olacağını belirtti.

Galata Kulesi'nde ana tadilatın 1967'de yapıldığını, o dönemde beton ve betonarmenin restorasyonun ana malzemesi olarak kabul edildiğini ifade eden Ersoy, Galata Kulesi'nin içinde ciddi bir betonarme sistem inşa edildiğini, beton bir omurga yapıldığını kaydetti.

Ersoy, 4 Haziran'da Anıtlar Kuruluna gidildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Anıtlar Kurulu dedi ki 'Her tarafı işgal edilmiş durumda beton. Mutfak, restoran tuvaletler özgün olmayan malzemelerle doldurulmuş işlevinin değiştirilmesi lazım, öncelikli olarak sökeceksiniz.' Özgün olmayan malzeme statiğinin izin verdiği oranlarda alınacak, ilk projelendirme o şekilde Anıtlar Kurulundan çıkan. O işlemlerden sonra tekrar projesi doğru şekilde yapılarak onaylatılıp her aşamasında Anıtlar Kulununun onayı alınarak projelendirme yapıldı. Tabii ki beton kırıcı malzemelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz. Hatta vakıflar olarak biz yeni bir sertifikasyon programına öncesinde başlamıştık. Yılbaşından itibaren de bütün müteahhitlere yeni sertifikasyon programı gönderildi. Artık ihalelere de şart koşuluyor vakıflar tarafından yapılan. Bu sertifikalara sahip olan personel ve işletmeler ancak ihalelere girebiliyor."

Ersoy, "Galata Kulesi 6 Ekim'de açıldığından itibaren İstanbul Belediyesinin 3 katı gelir elde ediyor. Pandemi kısıtlamaları ve limitlerine rağmen. Muhtemelen 7-8 katına çıkacaktır." dedi.

Vakıfbank'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait hisselerinin Hazineye devrinden kira sertifikası olarak ödenecek tutarın 13,8 milyar olduğunu belirten Ersoy, bunun 5 eşit şekilde tahsil edileceğini, ilk taksidin 2,8 milyar olarak 2020 Şubat ayında tahsil edildiğini belirtti.

Ersoy, tahsil edilen tutarın 2.2 milyar lirasının Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıflar adına kurulan Vakıf Katılım Bankası sermayesi olarak verildiğini, kalan kısmının ise Vakıf Katılım Bankasının kuruluş aşamasında İslam Kalkınma Bankası tarafından kredilerin geri ödenmesinde kullanıldığını ifade etti. Bakan Ersoy, sonraki yıllarda tahsil edilecek taksitlerin de Vakıflar Genel Müdürlüğünce mazbut vakıfların amaçları doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Tek hazine kurumlar hesabında yer alan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na ait nakit mevcudunun değerlendirilmesi sonucu elde edilecek nemaların paylaşımıyla ilgili çalışma yapıldığını hatırlatan Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanlığınca en kısa sürede yasal düzenlemenin yapılacağını, kurumlara bütün nema haklarının verileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu arasında 4 Mart 2020'de imzalanan iş birliği sözleşmesi çerçevesinde 2020'de 62 kazı çalışmasının yapıldığını aktaran Ersoy, 2020 yatırım programında Türk Tarih Kurumu projesi olarak yer alan kazı çalışmalarına 17 milyon 644 bin 560 lira ödenek verildiğini belirtti.

"Kiliselere de ödenek ayırıyoruz"

Ayasofya-i Kebir Camii'nin korunması ve restorasyonuna ilişkin bilgi veren Ersoy, konunun Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile de bu kapsamda protokol imzaladıklarını söyledi.

Ersoy, "Yunanistan bizi şikayet ettiği için UNESCO temsilcisi de geldi, incelemelerde bulundular. Cami olmasından kesinlikle rahatsız değiller. İncelemeye gelen başkan yardımcısı bana söyledi. Ziyarete açık olması ve korunması asıl kriter ve fazlasıyla sağlandığını da kendisi bana belirtti. Geliş tarihi de ilginçtir 6 Ekim'e denk geldi. Galata Kulesi'ni açtığımız yere geldi. Galata Kulesi'ne daha önce gitmiş beyefendi, açılışta içeriyi gezdi. Eski haliyle yeni halini karşılaştırdığında 'muhteşem bir iş çıkarmışsınız, tebrik ediyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

Ersoy, 19 kilisenin onarım ve restorasyonunun yapıldığını da belirterek, "Kiliselere de diğer ülkelerin camilere yapmadığı kadar fazla ödenek ayırıyoruz ve restorasyonunu da yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Ankara Resim Heykel Müzesini restore ettiklerini, 27 Aralık'ta açacaklarını ifade eden Ersoy, "Resimlerin korunduğu depoları son sistemle yeniledik." dedi.

Komisyonda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kapadokya Alan Başkanlığı'nın 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen