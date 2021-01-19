2021 DUS ne zaman? DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre DUS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği DUS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? DUS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?