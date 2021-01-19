2021 DUS ne zaman? DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre DUS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği DUS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? DUS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?
ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında DUS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? DUS ne zaman, saat kaçta olacak?
2021 DUS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında DUS sınavı 3 Ekim 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 27 Ekim 2021 tarihinde açıklanacaktır.
DUS sınav başvuru tarihleri 13 Ağustos 2021 - 23 Ağustos 2021 tarihleri arasındadır. Geç başvuru günü ise 2 Eylül 2021 tarihidir.
DUS 2021 SINAV TARİHLERİ
2021-DUS : 3 Ekim 2021
ÖSYM AÇIKLAMASI
"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı
2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.
Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"