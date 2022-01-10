2021'de 40 milyonun üzerinde tebligat elektronik ortamda gönderildi

YARGISAL süreçlerin hızlanması, kağıt tasarrufu ve doğanın korunmasını sağlayan e-tebligat ile 2021 yılında 40 milyonun üzerinde ileti, muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; 2015 yılında hizmete sunulan e-tebligat uygulaması, yargı reformu kapsamında 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişileri, noterler, avukatlar, arabulucu ve bilirkişiler için kullanımı zorunlu hale getirildi. Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler ise elektronik tebligatı tercihe göre kullanabiliyor. Uygulama sayesine 2021'de 40 milyon 537 bin 177 tebligat muhataplarına elektronik ortamda ulaştırıldı. Uygulamanın başlandığı günden bugüne kadar ise bu sayı 90 milyon 335 bin 19 oldu. Bu yolla, 3 bin 162 ton kağıt tasarrufu sağlanırken, 53 bin 749 ağaç da korunmuş oldu. E-tebligat ile bugüne kadar 1 milyar 219 milyon lira tasarruf sağlandı.

Fiziki tebligat gönderimlerindeki sıkıntılar yargısal sürecin uzamasına neden olurken, saniyeler içinde alıcısına ulaşan e-tebligat sayesinde zaman kaybı engelleniyor. Tebligata elektronik cihazlar ile anında ulaşılması, ilgili kişinin olası cezai işlemlere maruz kalmasının da önüne geçti. E-tebligatla hem yargısal süreçler hızlanıyor hem de kağıt israfı engellenerek on binlerce ağaç korunuyor. Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ne (UETS) kaydediliyor. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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