2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi şampiyonu Galakticos Akademi!

2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi şampiyonu TeamGalakticos!

2021 Akademi Ligi Kış Mevsimi şampiyonu, rakibini 3 - 1'lik bir skor ile yenen Galakticos olmayı başardı. Yapılan inanılmaz bir serinin ardından Galakticos oyndadığı mükemmele yakın bir oyun ile şampiyon olmayı başardı!

Özellkle üst koridor oyuncusu Pr1me'ın oynadığı oyun Galakticos'a şampiyonluğu getirdi diyebiliriz.Alev ejderinin vadiye inmesi ile yapılan takım savaşını Galakticos kazanıyor ve 3. ejder olarak alev ruhunu alıyor. Dördüncü maçta Aatrox oyunu ile pr1me resmen durdurulamıyor. Ani bir baron deneyişi yapan Galakticos baronu Rhilech'e çaldırmasına rağmen baron efektif bir şekilde kullanılamıyor. Kadim ejderha için ejder bölgesine yönelen Team Aurora hazırlıksız yakalanıyor ve 4 skor + kadim ejderha Galakticos hanesine yazılıyor. Baron ve Kadim ile birlikte Galakticos iki inhibitörü ve 1 Nexus kulesini alıyor.

Son bir takım savaşı ile Galakticos oyunu koparıyor ve 2021 Akademi Ligi şampiyonu Galakticos Akademi oluyor!

Serinin en değerli oyuncusu ise özellikle Aatorx oyunları ile PR1ME oldu!

Kaynak: Playerbros