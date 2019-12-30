Haberler » Ekonomi » “2020, İnegöl için altın yıl olacak” - Ekonomi

“2020, İnegöl için altın yıl olacak”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl'deki alt yapı çalışmalarına Ocak ayı itibariyle başlayacaklarını açıkladı.

30.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:02
“2020, İnegöl için altın yıl olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı , 'deki alt yapı çalışmalarına Ocak ayı itibariyle başlayacaklarını açıkladı. Başkan Aktaş, 400 milyon TL'lik kaynak ayırdıklarını ve 2 yıllık süreç zarfında vatandaşın yaşadığı tüm sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler