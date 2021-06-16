2020 Avrupa Futbol Şampiyonası
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, B ve C gruplarında yarın oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek.
Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıkacak. İki takım arasındaki C Grubu maçı, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da TSİ 16.00'da yapılacak.
B Grubu'nda Danimarka, Belçika'yı ağırlayacak. Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda TSİ 19.00'da oynanacak.
Günün son maçında ise Hollanda ile Avusturya kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliğinde oynanacak C Grubu mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan