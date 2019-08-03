2019/2020 Premier Lig rehberi
ARSENAL
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 5.
Gelen oyuncular: Gabriel Martinelli (Ituano, bedelsiz), Dani Ceballos (Real Madrid, kiralık), William Sabila (Saint-Etienne, 27 M £), Nicolas Pepe (Lille, 72 M £)
Giden oyuncular: David Ospina (Napoli, 3.
ARSENAL
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 5.
Gelen oyuncular: Gabriel Martinelli (Ituano, bedelsiz), Dani Ceballos (Real Madrid, kiralık), William Sabila (Saint-Etienne, 27 M £), Nicolas Pepe (Lille, 72 M £)
Giden oyuncular:
David Ospina (Napoli, 3.1 M £), Aaron Ramsey (Juventus, bedelsiz), Petr Cech (emekli oldu), Danny Welbeck (serbest kaldı), Stephan Lichtsteiner (serbest kaldı), Charlie Gilmour (Norwich, bedelsiz), Julio Pleguezuelo (FC Twente, bedelsiz), Jordi Osei-Tutu (Bochum, kiralık), Daniel Ballard (Swindon, kiralık), Vontae Daley-Campbell (Leicester, açıklanmadı), Ben Sheaf (Doncaster, kiralık), Cohen Bramall (serbest kaldı), Xavier Amaechi (Hamburg, 2.25 M £).
Hazırlık maçları:
6 Temmuz: Boreham Wood 3-3 Arsenal XI
16 Temmuz: Colorado Rapids 0-3 Arsenal
18 Temmuz: Bayern Munich 1-2 Arsenal
20 Temmuz: Arsenal 3-0 Fiorentina
24 Temmuz: Real Madrid 2-2 Arsenal (3-2 penaltılar)
28 Temmuz: Arsenal 1-2 Lyon (Emirates Cup)
31 Temmuz: Angers 1-1 Arsenal (3-4 penaltılar)
4 Ağustos: Barcelona (Joan Gamper Kupası) - Nou Camp
ASTON VILLA
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: Championship'te (bir alt ligde) 5. - Play-off'lar sonucu Premier Lig'e yükseldi.
Gelen oyuncular: Wesley (Club Bruges, 22 M £), Tyrone Mings (Bournemouth, 20 M £), Matt Targett (Southampton, 15 M £), Ezri Konsa (Brentford, 12 M £), Bjorn Engels (Stade Reims, 9 M £), Trezeguet (Kasımpaşa, 8.75 M £), Tom Heaton (Burnley, 8 M £), Anwar El Ghazi (Lille, 8 M £), Jota (Birmingham City, 4 M £), Kortney Hause (Wolves, 3 M £), Douglas Luiz (Manchester City, 15 M £), Marvelous Nakamba (Club Bruges, açıklanmadı).
Giden oyuncular: Gary Gardner (Birmingham, açıklanmadı), Tommy Elphick (Huddersfield, bedelsiz), Matija Sarkic (Livingston, kiralık), Albert Adomah (Nottingham Forest, serbest kaldı), Mark Bunn (serbest kaldı), Ritchie de Laet (serbest kaldı), Alan Hutton (serbest kaldı), Mile Jedinak (serbest kaldı), Ross McCormack (serbest kaldı), Micah Richards (serbest kaldı), Glenn Whelan (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
17 Temmuz: Minnesota United 0-3 Aston Villa
21 Temmuz: Shrewsbury 0-1 Aston Villa
24 Temmuz: Walsall 1-5 Aston Villa
27 Temmuz: Charlton 1-4 Aston Villa
3 Ağustos: RB Leipzig
BOURNEMOUTH
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 14.
Gelen oyuncular: Lloyd Kelly (Bristol City, 13 M £), Jack Stacey (Luton Town, 4 M £), Philip Billing (Huddersfield, 15 M £)
Giden oyuncular: Tyrone Mings (Aston Villa, 20 M £), Lys Mousset (Sheffield United, 10 M £), Connor Mahoney (Millwall, açıklanmadı), Marc Pugh (serbest kaldı), Mikael Ndjoli (Gillingham, kiralık), Emerson Hyndman (Atlanta United, kiralık).
Hazırlık maçları:
16 Temmuz: AFC Wimbledon 2-3 Bournemouth
20 Temmuz: Girona 2-1 Bournemouth
26 Temmuz: West Brom 0-0 Bournemouth
27 Temmuz: Brentford 1-3 Bournemouth
2 Ağustos: Lazio
3 Ağustos: Lyon
BRIGHTON
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 17.
Gelen oyuncular: Leandro Trossard (Genk, 18 M £), Matt Clarke (Portsmouth, 5 M £), Taylor Richards (Man City, 2.5 M £), Lewis Freestone (takımsız, bedelsiz).
Giden oyuncular: Bruno (emekli oldu), Ales Mateju (Brescia, açıklanmadı), Will Collar (Hamilton, açıklanmadı), Anthony Knockaert (Fulham, kiralık), Alexis MacAllister (Boca Juniors, kiralık), Ben White (Leeds United, kiralık), Leo Ostigard (St Pauli, kiralık), Christian Walton (Blackburn, kiralık), Jayson Molumby (Millwall, kiralık), Robert Sanchez (Rochdale, kiralık), Jan Mlakar (QPR, kiralık), Viktor Gyokeres (St Pauli, kiralık), Percy Tau (Club Brugge, kiralık).
Hazırlık maçları:
13 Temmuz: FC Liefering 2-5 Brighton
19 Temmuz: Crawley 0-1 Brighton
20 Temmuz: Fulham 2-1 Brighton
27 Temmuz: Birmingham City 0-4 Brighton
2 Temmuz: Valencia
BURNLEY
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 15.
Gelen oyuncular: Jay Rodriguez (West Brom, 10 M £), Erik Pieters (Stoke City, 3 M £), Joel Senior (Curzon Ashton, açıklanmadı), Ryan Cooney (Bury, açıklanmadı).
Giden oyuncular:
Peter Crouch (emekli oldu), Jon Walters (emekli oldu), Stephen Ward (Stoke, bedelsiz), Anders Lindegaard (Helsingborg, bedelsiz), Mark Howarth (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
20 Temmuz: Crewe Alexandra 1-0 Burnley
20 Temmuz: Port Vale 1-3 Burnley
23 Temmuz: Fleetwood Town 0-2 Burnley
27 Temmuz: Wigan Athletic 2-2 Burnley
30 Temmuz: Burnley 6-1 Nice
3 Ağustos: Parma
CHELSEA
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 3.
Gelen oyuncular: Mateo Kovacic (Real Madrid, 40 M £).
Giden oyuncular:
Eden Hazard (Real Madrid, 88 M £), Alvaro Morata (Atletico Madrid, 58 M £), Ola Aina (Torino, 8.9 M £), Tomas Kalas (Bristol City, 8 M £), Jay Dasilva (Bristol City, 2 M £), Gary Cahill (serbest kaldı), Fankaty Dabo (Coventry City, bedelsiz), Rob Green (emekli oldu), Todd Kane (serbest kaldı), Nathan Baxter (Ross County, kiralık), Richard Nartey (Burton Albion, kiralık), Eduardo (serbest kaldı), Kyle Scott (serbest kaldı), Mario Pasalic (Atalanta, kiralık), Charly Musonda (Vitesse Arnhem, kiralık), Nathan (Atletico Mineiro, kiralık), Daishawn Redan (Hertha Berlin, kiralık), Ethan Ampadu (RB Leipzig, kiralık), Jake Clarke-Salter (Birmingham, kiralık), Matt Miazga (Reading, kiralık), Lewis Baker (Fortuna Dusseldorf, kiralık).
Hazırlık maçları:
10 Temmuz: Bohemians 1-1 Chelsea
13 Temmuz: St Patrick's Athletic 0-4 Chelsea
19 Temmuz: Kawasaki Frontale 1-0 Chelsea
23 Temmuz: Barcelona 1-2 Chelsea
28 Temmuz: Reading 3-4 Chelsea
31 Temmuz: RB Salzburg 3-5 Chelsea
3 Ağustos: Borussia Monchengladbach - Borussia Park, Almanya
CRYSTAL PALACE
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 12.
Gelen oyuncular: Stephen Henderson (bedelsiz), Jordan Ayew (Swansea, 2.5 M £).
Giden oyuncular: Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, 50 M £), Jason Puncheon (serbest kaldı), Julian Speroni (serbest kaldı), Bakary Sako (serbest kaldı), Levi Lumeka (Varzim, açıklanmadı), Ollie O'Dwyer (Aldershot, bedelsiz), Joseph Hungbo (serbest kaldı), Tyler Brown (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
9 Temmuz: Luzern 1-1 Crystal Palace (Palace win 6-5 on pens)
13 Temmuz: Young Boys 2-0 Crystal Palace
16 Temmuz: Barnet 6-2 Crystal Palace
19 Temmuz: Nottingham Forest 1-0 Crystal Palace
20 Temmuz: Bromley 1-0 Crystal Palace XI
27 Temmuz: Bristol City 0-5 Crystal Palace
30 Temmuz: AFC Wimbledon 2-2 Crystal Palace
3 Ağustos: Hertha Berlin
EVERTON
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 8.
Gelen oyuncular: Andre Gomes (Barcelona, 22 M £), Fabian Delph (Man City, 8.5 M £), Jonas Lossl (Huddersfield Town, bedelsiz).
Giden oyuncular: Nikola Vlasic (CSKA Moscow, 14 M £), Ademola Lookman (RB Leipzig, 22.5 M £), Idrissa Gueye (Paris Saint-Germain, 30 M £), Phil Jagielka (Sheffield Utd, bedelsiz), Brendan Galloway (Luton Town, bedelsiz), Antonee Robinson (Wigan, açıklanmadı), Jonjoe Kenny (Schalke, kiralık), Sandro Ramirez (Real Valladolid, kiralık), Korede Adedoyin (Hamilton, kiralık), Kieran Dowell (Derby, kiralık), Joao Virginia (Reading, kiralık), Luke Garbutt (Ipswich, kiralık), Josh Bowler (Hull, kiralık), Ashley Williams (serbest kaldı), Harry Charsley (serbest kaldı), Boris Mathis (serbest kaldı), Mateusz Hewelt (serbest kaldı), Shayne Lavery (serbest kaldı), Jack Kiersey (serbest kaldı), Danny Bramall (serbest kaldı), Joe Hilton (serbest kaldı), Chris Renshaw (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
7 Temmuz: Kariobangi Sharks 1-1 Everton (Kariobangi penaltılarla 4-3 kazandı)
14 Temmuz: Sion 0-0 Everton
19 Temmuz: Monaco 0-1 Everton
24 Temmuz: Wigan 0-0 Everton
27 Temmuz: Sevilla 1-0 Everton/ Mainz 05 3-1 Crystal Palace (60 dakikalık maçlar)
3 Temmuz: Werder Bremen - Weser Stadyumu
LEICESTER CITY
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 9.
Gelen oyuncular: Youri Tielemans (Monaco, 40 M £), Ayoze Perez (Newcastle United, 30 M £), James Justin (Luton Town, açıklanmadı), Vontae Daley-Campbell (Arsenal, açıklanmadı), George Hirst (OH Leuvens, açıklanmadı), Ali Reghba (Bohemians, açıklanmadı), Mitchell Clark (Aston Villa, bedelsiz).
Giden oyuncular:
Shinji Okazaki (Malaga, bedelsiz), Danny Simpson (serbest kaldı) Daniel Iversen (Rotherham United, kiralık).
Hazırlık maçları:
16 Temmuz: Scunthorpe United 0-1 Leicester
20 Temmuz: Cheltenham Town 1-2 Leicester
23 Temmuz: Cambridge United 0-3 Leicester
27 Temmuz: Rotherham 2-2 Leicester
27 Temmuz: Stoke City 1-2 Leicester
2 Ağustos: Atalanta
LIVERPOOL
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 2.
Gelen oyuncular: Sepp van den Berg (PEC Zwolle, 1.3 M £), Harvey Elliott (Fulham, açıklanmadı).
Giden oyuncular: Danny Ings (Southampton, 20 M £), Alberto Moreno (Villarreal, bedelsiz), Rafael Camacho (Sporting Lisbon, 5 M £), Sheyi Ojo (Rangers, kiralık), Marko Grujic (Hertha BSC, kiralık), Allan Rodrigues de Souza (Fluminense, kiralık), Kamil Grabara (Huddersfield Town, kiralık), Daniel Sturridge (serbest kaldı), Connor Randall (serbest kaldı), Adam Bogdan (serbest kaldı), Rhys Williams (Kidderminster Harriers, kiralık).
Hazırlık maçları:
11 Temmuz: Tranmere Rovers 0-6 Liverpool
14 Temmuz: Bradford City 1-3 Liverpool
19 Temmuz: Liverpool 2-3 Borussia Dortmund
21 Temmuz: Liverpool 1-2 Sevilla
24 Temmuz: Liverpool 2-2 Sporting Lisbon
28 Temmuz: Liverpool 0-3 Napoli
31 Temmuz: Liverpool 3-1 Lyon
MANCHESTER CITY
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 1.
Gelen oyuncular: Rodri (Atletico Madrid, 62.8 M £), Angelino (PSV Eindhoven, 5.3 M £), Zack Steffan (Columbus Crew, 7.2 M £).
Giden oyuncular: Fabian Delph (Everton, 8.5 M £), Taylor Richards (Brighton, 2.5 M £), Vincent Kompany (Anderlecht, bedelsiz), Patrick Roberts (Norwich City, kiralık), Jack Harrison (Leeds United, kiralık), Aro Muric (Nottingham Forest, kiralık), Zack Steffen (Fortuna Dusseldorf, kiralık), Philippe Sandler (Anderlecht, kiralık), Tom Dele-Bashiru (serbest kaldı), Aaron Nemane (serbest kaldı), Douglas Luiz (Aston Villa, 15 M £), Yangel Herrera (Granada, kiralık), Tosin Adrbioyo (Blackburn, kiralık).
Hazırlık maçları:
17 Temmuz: Man City 4-1 West Ham
20 Temmuz: Wolves 0-0 Man City - Wolves won 3-2 on penalties
24 Temmuz: Kitchee FC 0-6 Man City
27 Temmuz: Yokohama FM 1-3 Man City
MANCHESTER UNITED
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 6.
Gelen oyuncular: Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace, 50 M £), Daniel James (Swansea City, 15 M £).
Giden oyuncular:
Ander Herrera (Paris St-Germain, bedelsiz), Kieran O'Hara (Burton Albion, kiralık), Antonio Valencia (serbest kaldı), Matthew Olosunde (serbest kaldı), James Wilson (serbest kaldı), Regan Poole (serbest kaldı), Dean Henderson (Sheffield United, kiralık).
Hazırlık maçları:
13 Temmuz: Perth Glory 0-2 Manchester United
17 Temmuz: Manchester United 4-0 Leeds
20 Temmuz: Manchester United 1-0 Inter Milan
25 Temmuz: Tottenham 1-2 Manchester United
30 Temmuz: Kristiansund 0-1 Manchester United
3 Temmuz: AC Milan - Principality Stadyumu, Cardiff
NEWCASTLE UNITED
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 13.
Gelen oyuncular: Joelinton (Hoffenheim, £40m), Kyle Scott (unattached, free), Jake Turner (Bolton Wanderers, undisclosed).
Giden oyuncular: Ayoze Perez (Leicester City, £30m), Joselu (Alaves, undisclosed), Dan Barlaser (Rotherham United, loan), Liam Gibson (Grimsby Town, loan), Mohamed Diame (released), Cal Roberts (released), Josef Yarney (released), Tyrique Bartlett (released).
Hazırlık maçları:
17 Temmuz: Wolves 4-0 Newcastle
20 Temmuz: Newcastle 1-0 West Ham
27 Temmuz: Preston 2-1 Newcastle
30 Temmuz: Hibernian 1-3 Newcastle
3 Ağustos: Saint-Etienne
NORWICH CITY
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: Championship şampiyonu.
Gelen oyuncular: Sam Byram (West Ham, 750,000 £), Aidan Fitzpatrick (Partick Thistle, 350,000 £), Daniel Adshead (Rochdale, 300,000 £), Rocky Bushiri (KV Oostende, 100,000 £), Archie Mair (Aberdeen, açıklanmadı), Rob Nizet (Anderlecht, açıklanmadı), Josip Drmic (Borussia Monchengladbach, bedelsiz), Charlie Gilmour (Arsenal, bedelsiz), Patrick Roberts (Man City, kiralık), Ralf Fahrmann (Schalke, kiralık), Reece McAlear (Motherwell, açıklanmadı).
Giden oyuncular: Marcel Franke (Hannover 96, açıklanmadı), Nelson Oliveira (AEK Athens, bedelsiz), Carlton Morris (Rotherham United, kiralık), Mason Bloomfield (Crawley Town, kiralık), Ciaren Jones (Eastbourne Borough, kiralık), Josh Coley (Dunfermline Athletic, kiralık), Sean Raggett (Portsmouth, kiralık), Savvas Mourgos (Dordrecht, kiralık), James Husband (Blackpool, kiralık), Ben Marshall (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
14 Temmuz: Arminia Bielefeld 2-2 Norwich
19 Temmuz: FC Schalke 1-2 Norwich
24 Temmuz: Norwich 1-3 Brentford
27 Temmuz: Luton Town 1-5 Norwich
30 Temmuz: Norwich 4-1 Atalanta
3 Ağustos: Toulouse
SHEFFIELD UNITED
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: Championship ikincisi
Gelen oyuncular: Lys Mousset (Bournemouth, 10 M £), Callum Robinson (Preston, 6 M £), Luke Freeman (QPR, 5 M £), Phil Jagielka (Everton, bedelsiz), Ravel Morrison (takımsız, bedelsiz), Ben Osborn (Nottingham Forest, açıklanmadı), Dean Henderson (Manchester United, kiralık).
Giden oyuncular: Paul Coutts (serbest kaldı), Martin Cranie (serbest kaldı), Conor Washington (serbest kaldı), Daniel Lafferty (serbest kaldı), Caolan Lavery (serbest kaldı) Nathan Thomas (Gillingham, kiralık), Rhys Norrington-Davies (Rochdale, kiralık), Jake Eastwood (Scunthorpe, kiralık), Oliver Greaves (Barrow, kiralık), Tyler Smith (Bristol Rovers, kiralık), Nathan Thomas (Carlisle, kiralık), Regan Slater (Scunthorpe, kiralık).
Hazırlık maçları:
12 Temmuz: Real Betis 0-1 Sheffield United
16 Temmuz: Burton Albion 2-1 Sheffield United
20 Temmuz: Northampton Town 0-2 Sheffield United
23 Temmuz: Chesterfield 0-5 Sheffield United
27 Temmuz: Barnsley 1-4 Sheffield United
3 Ağustos: Reims - Stade Auguste-Delaune
SOUTHAMPTON
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 16.
Gelen oyuncular: Danny Ings (Liverpool, 20 M £), Che Adams (Birmingham City, 15 M £), Moussa Djenepo (Standard Liege, 14 M £).
Giden oyuncular: Matt Targett (Aston Villa, 11.5 M £), Jordy Clasie (AZ Alkmaar, açıklanmadı), Steven Davis (Rangers, bedelsiz), Alfie Jones (Gillingham, kiralık), Jack Rose (Walsall, kiralık), Kingsley Latham (Havant and Waterlooville, kiralık), Alex Cull (Totton, kiralık), Harry Hamblin (Bath City, kiralık).
Hazırlık maçları:
14 Temmuz: SCR Altach 1-1 Southampton
20 Temmuz: Preston 1-3 Southampton
23 Temmuz: Guangzhou R&F 0-4 Southampton
28 Temmuz: Feyenoord 1-3 Southampton
3 Ağustos: Köln
TOTTENHAM
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 4.
Gelen oyuncular: Tanguy Ndombele (Lyon, 53.8 M £), Jack Clarke (Leeds, 8.5 M £), Kion Etete (Notts County, 200,000 £).
Giden oyuncular: Kieran Trippier (Atletico Madrid, 20 M £), Vincent Janssen (Monterrey, 6.3 M £), Jack Clarke (Leeds, kiralık), Luke Amos (QPR, kiralık), Michel Vorm (serbest kaldı), Dylan Duncan (serbest kaldı), Charlie Freeman (serbest kaldı), Tom Glover (serbest kaldı), Connor Ogilvie (serbest kaldı), Jamie Reynolds (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
21 Temmuz: Juventus 2-3 Tottenham
25 Temmuz: Tottenham 1-2 Manchester United
30 Temmuz: Real Madrid 0-1 Tottenham
31 Temmuz: Bayern Munich 2-2 Tottenham (5-6 penaltılar)
4 Ağustos: Inter
WATFORD
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 11.
Gelen oyuncular:
Craig Dawson (West Brom, 5.5 M £), Bayli Spencer-Adams (Arsenal, bedelsiz), Tom Dele-Bashiru (Man City, bedelsiz).
Giden oyuncular: Obbi Oulare (Standard Liege, açıklanmadı), Jerome Sinclair (Venlo, kiralık), Marc Navarro (Leganes, kiralık), Ben Wilmot (Swansea, kiralık), Michael Folivi (Wimbledon, kiralık), Alex Jakubiak (Gillingham, kiralık), Miguel Britos (serbest kaldı), Tommie Hoban (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
18 Temmuz: Ajax 2-1 Watford
20 Temmuz: Watford 2-1 Bayer Leverkusen
27 Temmuz: QPR 0-1 Watford
3 Ağustos: Real Sociedad
WEST HAM UNITED
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 10.
Gelen oyuncular:
Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt, 45 M £), Pablo Fornals (Villarreal, 24 M £), Roberto (Espanyol, bedelsiz), David Martin (Millwall, bedelsiz).
Giden oyuncular:
Marko Arnautovic (Shanghai SIPG, 22.4 M £), Lucas Perez (Alaves, 2.21 M £), Pedro Obiang (Sassuolo, 8 M £), Sam Byram (Norwich City, 750,000 £), Edimilson Fernandes (Mainz, açıklanmadı), Marcus Browne (Middlesbrough, açıklanmadı), Josh Pask (Coventry City, bedelsiz), Jordan Hugill (QPR, kiralık), Adrian (serbest kaldı), Andy Carroll (serbest kaldı), Samir Nasri (serbest kaldı), Toni Martinez (serbest kaldı), Moses Makasi (serbest kaldı), Noha Sylvestre (serbest kaldı), Vashon Neufville (serbest kaldı), Nathan Trott (Wimbledon, kiralık), Martin Samuelsen (FK Haugesund, kiralık).
Hazırlık maçları:
11 Temmuz: SCR Altach 2-3 West Ham
17 Temmuz: Man City 4-1 West Ham
20 Temmuz: Newcastle 1-0 West Ham
27 Temmuz: Fulham 0-1 West Ham
31 Temmuz: Hertha Berlin 3-5 West Ham
3 Ağustos: Athletic Bilbao
WOLVERHAMPTON WANDERERS
Geçen sezon ligi tamamladığı sıra: 7.
Gelen oyuncular: Raul Jimenez (Benfica, 30 M £), Patrick Cutrone (AC Milan, 16 M £), Leander Dendoncker (Anderlecht, 12 M £), Hong (Yeovil Town, açıklanmadı), Raphael Nya (Paris St-Germain, açıklanmadı), Tsun Dai (Oxford United, açıklanmadı), Jesus Vallejo (Real Madrid, kiralık).
Giden oyuncular: Kortney Hause (Aston Villa, 3 M £), Ethan Ebanks-Landell (Shrewsbury, açıklanmadı), Pedro Goncalves (FC Famalicao, açıklanmadı), Joao Dias (FC Famalicao, açıklanmadı), Ryan Leak (Burgos, açıklanmadı), Helder Costa (Leeds, kiralık), Christian Herc (Viktoria Plzen, kiralık), Ryan Giles (Shrewsbury, kiralık), Ivan Cavaleiro (Fulham, kiralık), Rafa Mir (Nottingham Forest, kiralık), Michal Zyro (serbest kaldı), Carlos Heredia (serbest kaldı), Ben Goodliffe (serbest kaldı), Aaron Hayden (serbest kaldı), Diego Lattie (serbest kaldı), Enzo Sauvage (serbest kaldı).
Hazırlık maçları:
17 Temmuz: Wolves 4-0 Newcastle
20 Temmuz: Wolves 0-0 Man City - Wolves, penaltılarla 3-2 kazandı.