20 atı kesip, etlerini satan baba ve oğluna 193 bin lira ceza

DÜZCE (DHA) - DÜZCE'de jandarma, Gölyaka'daki bir depoya yapılan baskında at kesip piyasaya süren Ali D. ve oğlu Ahmet D.'yi suçüstü yakaladı. 20 at kestikleri belirlenen iki şüpheliye 193 bin TL idari para cezası uygulandı, haklarında adli işlem başlatıldı.

Gölyaka ilçesi Kemeryanı Mahallesi'nde Ali D. ile oğlu Ahmet D. tarafından at kesimi yapıldığı ve kesilen etlerin piyasa sürüldüğü, ayrıca atlardan geri kalan iskeletlerin de Melen Nehri kenarına atıldığı ihbarını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme başlattı. Baba oğulun evlerinin yanındaki depoya yapılan baskında Ali D. ve Ahmet D. suçüstü yakalandı. İlk tespitlere göre şüphelilerin 20 atı keserek piyasa sürdükleri anlaşıldı.