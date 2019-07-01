2 Temmuz'da gerçekleşecek olan güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

2 Temmuz'da gerçekleşecek olan tam güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Bu süreç boyunca bireysel olarak nasıl etkileneceğiz? Dünya ve Türkiye bu tutulmadan nasıl etkilenecek? Astrolog Aysun Köşker Koç bu süreci sizin için yorumladı.

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