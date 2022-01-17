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191 köye ulaşım sağlanamıyor

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Trabzon'da 110 mahalle ile Artvin'de 191, Giresun'da 241, Rize'de 305, Gümüşhane'de 33 köy olmak üzere toplam 880 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzon'da 110 mahalle ile Artvin'de 191, Giresun'da 241, Rize'de 305, Gümüşhane'de 33 köy olmak üzere toplam 880 yerleşim biriminin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin'de 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı sonucu merkezde 16, Ardanuç'ta 49, Arhavi'de 12, Borçka'da 36, Murgul'da 11, Hopa'da 13, Şavşat'ta 44, Yusufeli'nde 10 olmak üzere 191 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

Şavşat-Ardahan kara yolu ve güzergahındaki Sahara Geçidi'nin yanı sıra Hopa-Borçka arasındaki kara yolunda, kar yağışı ve buzlanmalar sebebiyle zaman zaman trafikte aksamalar yaşanıyor.

Karayolları ekipleri bu güzergahlarda yolun açık kalması için aralıksız çalışıyor.

Öte yandan, beyaza bürünen kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle yolları temizlemek için çalışıyor.

191 köye ulaşım sağlanamıyor

191 köye ulaşım sağlanamıyor

191 köye ulaşım sağlanamıyor

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AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri

Gümüşhane, Trabzon, Artvin, kar, Güncel, Haber

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