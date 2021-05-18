19 Mayıs için hazırlanan video büyük ilgi gördü

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan video büyük ilgi çekti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan video büyük ilgi çekti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan videoda Kayseri'nin tarihi ve turistik alanlarında sporcular hünerlerini sergiledi. Tarihi Kayseri kalesi, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı, Kervansaraylar, Kayseri Tren Garı gibi mekanlarda, Taekwondo, halter, güreş, basketbol ve daha bir çok spor dalı ile uğraşan sporcular kamera karşısında hünerlerini sergiledi.

19 Mayıs kutlamaları için hazırlanan videonun kısa bir bölümü sosyal medya hesaplarından paylaşılırken, Kayseri'nin tanıtımına da katkıda bulunacak video büyük ilgi gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı