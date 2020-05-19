19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Stadyumdaki hazırlardan detaylar Sporcuların İstiklal Marşı okumasından detaylar Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da milli sporcular stadyumdan İstiklal Marşı okudu.
19.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:13
Stadyumdaki hazırlardan detaylar
Sporcuların İstiklal Marşı okumasından detaylar
Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında saat 19.19'da milli sporcular stadyumdan İstiklal Marşı okudu.
Mersin Stadyumunda bir araya gelen milli sporcular İstiklal Marşı'nı coşkuyla seslendirdi.
Maske takan milli sporcular stadda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz'ın katıldığı törende sosyal mesafeye dikkat edildi.
Kaynak: AA