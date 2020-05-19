19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendiAtatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve daire müdürleri katıldı. Kaynak: AA