19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendiAtatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
19.05.2020 12:54 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:54
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi
Atatürk Anıtı'na Gençlik Hizmetleri ve Spor Merkezi Müdürü Şendoğan Kaya'nın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene, Kaymakam Muharrem Coşgun, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve daire müdürleri katıldı.
Kaynak: AA