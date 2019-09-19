19.09.2019 11:54

Yunak ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Yunak Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra tören alanındaki Atatürk Anıtı'na kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenkleri bırakıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşma ve şiirlerin okunmasının ardından program sona erdi.

Programa Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Yunak Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Coşkun, Yunak Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık, İlçe Jandarma Komutanı Adem Güneş daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA