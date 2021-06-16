180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık
Avcılar'da bir bilgisayar tamir dükkanına giren 4 kişi, 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.
Avcılar'da bir bilgisayar tamir dükkanına giren 4 kişi, 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.
Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak'ta faaliyet gösteren bilgisayar tamircisine gelen maskeli 4 zanlı, kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden bilgisayar malzemelerini geldikleri araca yüklemeye başladı.
Alarm çalması üzerine camlara çıkan çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheliler, 130 bin liralık malzemeyi 3 dakika içinde alıp uzaklaştı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayı gerçekleştirilen zanlıları yakalama çalışması sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş