180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık
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180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık

180 saniyede 130 bin liralık hırsızlık
Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir bilgisayar tamir dükkanına giren 4 kişi, 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.

Avcılar'da bir bilgisayar tamir dükkanına giren 4 kişi, 130 bin liralık malzemeyi çalıp kaçtı.

Sabah saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hilal Sokak'ta faaliyet gösteren bilgisayar tamircisine gelen maskeli 4 zanlı, kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden bilgisayar malzemelerini geldikleri araca yüklemeye başladı.

Alarm çalması üzerine camlara çıkan çevre sakinlerinin uyarılarına aldırış etmeyen şüpheliler, 130 bin liralık malzemeyi 3 dakika içinde alıp uzaklaştı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayı gerçekleştirilen zanlıları yakalama çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çağlar Demirbaş

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