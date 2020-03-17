18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Coşkun, mesajında, Çanakkale'nin, bin yıllık tarihin her anına damga vuran istiklal ve istikbal konusundaki kararlılığın çok büyük fedakarlıklarla bir kez daha teyit edildiği yer olduğunu belirtti.

Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destanın, namusu bildiği vatanının ve milletinin geleceği için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseri olduğuna vurgu yapan Coşkun, bu zaferin, aziz milletin tarih boyunca kazandığı en parlak zaferlerden ve en büyük kahramanlıklardan biri olduğunu aktardı.

Coşkun, Çanakkale Zaferi'nin, tarihten silinmek istenen bir milletin vatanını ve mevcudiyetini canı pahasına nasıl savunacağını göstermesi bakımından insanlık tarihi için de ibret alınması gereken bir hadise olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin ortaya koyduğu bu destanla adeta yeni bir tarih yazılmıştır. Unutmayalım ki bizler bugün, şehitlerimizin fedakarlıklarıyla kazanılmış bu vatan toprakları üzerinde yeni bir gelecek inşa ediyoruz. Bizler, şehitlerimizden miras kalan bu mukaddes emaneti asla yere düşürmeyecek, bıraktıkları kardeşlik mirasını da ebediyen sürdüreceğiz. Bu vesile ile Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu zaferde payı olan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA