18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Çanakkale, Antakya, Güncel

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

18.03.2020 12:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:57
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı dolayısıyla Antakya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 8. Komando Tugay Komutanı Vekili Albay Uğur Anabal, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Dernek Başkanı Hakan Kokusever katıldı.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Ardından Şehitlik Şeref Defterini imzalayan Vali Doğan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden bütün şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Vali Doğan, daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle son buldu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı Haber
Koronavirüsle mücadelede ölümcül hata! Hastalık 50 kişiye aynı yolla bulaştı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında engellilerin rapor süreleri uzatıldı
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı yok
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den rahatlatan açıklama: Temel gıda ürünlerinin üretim, stok ve tedariğinde sıkıntı...
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Keçileriyle çektiği videolarla tanınan Rizeli çoban, koronavirüse türkü yazdı
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Gaziantepli ayakkabıcı, kendine has geliştirdiği yöntemle ayakkabıları yakarak boyayıp virüslerden temizliyor
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Koronavirüs tespit edilen ünlü sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuna ilişkin eşinden açıklama geldi
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 18 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Tom Hanks Serdar Ortaç Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. Yılı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:33:37. #1.15#
title