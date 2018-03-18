18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Şırnak, Siirt, Bingöl ve Batman'da tören yapıldı.

Diyarbakır'da Hava Şehitliği'nde anıta çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu ve saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, vatan uğruna gözünü kırmadan canlarını feda eden aziz şehitleri minnet ve şükranla anmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Türk askerinin Çanakkale'ye savaşmak için değil adeta ölmek için gittiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatanı ve milletinin bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden binlerce şehidimizin ve gazilerimizin yanı sıra onların yanında tıpkı bugün olduğu gibi omuz omuza mücadele eden ninelerimizin, annelerimizin, babalarımızın ve tüm milletimizin topyekun vatan ve millet sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun, inancın, azmin, askeri taktik ve dehanın zaferidir."

Tören kapsamında şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı ve dualar okundu.

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezindeki törende Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Reşit Can konuşma yaptı.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ve 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla tarafından ödülleri verildi.

"Çanakkale Zaferi" konulu sunumun ardından Şehit Namık Tümer Ortaokulu Öğrencileri tarafından hazırlanan Çanakkale Oratoryosu sahnelendi. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro türküler seslendirildi.

Törene, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki erkan, şehit yakınları, gaziler ile öğrenciler de katıldı.

Mardin

Mardin Garnizon Şehitliği'ndeki törende, Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin, Şehitlik Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Vali Mustafa Yaman şeref defterini imzaladı ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Atatürk Kültür Merkezinde devam eden programda Vali Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, İlJandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, resim sergisini gezdi.



Daha sonra öğretmenler, öğrenciler ve askerler günün anlam ve önemini anlatan yazı ve şiirler okudu, Hacı Suphiye Bölünmez Ortaokulu öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi, türküler seslendirildi.



Siirt

Siirt'teki ilk tören Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde Şehitler Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ali Fuat Atik yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin uğruna çok ağır bedel ödenerek yüz binlerce şehit ve gazinin kanıyla kazanılmış bir destan olduğunu söyledi.

Türk milletinin bu destanı tarihe altın harflerle yazdığını belirten Atik, "Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesidir." dedi.

Milletin kendi şehitlerine gösterdiği özeni ve ilgiyi, bu savaşta ölen yabancı askerlere de gösterdiğine dikkati çeken Atik, şöyle konuştu:

"İnsanlığın yere düşen onurunu da ayağa kaldırmıştır. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla suladıkları kutsal vatan toprakları üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak, al bayrağımız sonsuza dek dalgalanacaktır."

Afrin şehitleri unutulmadı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Siirt 3. Tugay Komutanlığı personelinden Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü ve Binbaşı Mithat Dunca'nın öz geçmişlerinin okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Buradaki tören, okunan duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri "Çanakkale ve Şehitlik" temalı tiyatro gösterisi sundu. Çanakkale Zaferi dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever de katıldı.

Elazığ

Elazığ Garnizon Şehitliği'ndeki törende, saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlikte öğretmenler, öğrenciler ve askerler günün anlam ve önemini anlatan yazı ve şiirler okudu.

Hıdır Sever Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferi'nin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi, türküler seslendirildi.

Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinliğe, Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Batman

Batman Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Ahmet Deniz, Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmediğini belirtti.

Yurdun dört bir yanından şehitlerin yattığı Çanakkale'de milletin bir bütün olarak hiçbir zaman birliğinden, beraberliğinden taviz vermediğini vurgulayan Deniz, "15 Temmuz'da bu milletin ne kadar asil bir millet olduğunu bütün dünya bir daha gördü. 15 Temmuz'da şehitlerimiz ve gazilerimiz ölümü korkutarak, ölümü ürküterek hainlere gerekli cevabı verdi. Bugün Afrin'de de İslam'ın bayraktarlığını yapan bu milletin kahramanları, hainlere gerekli dersi veriyor." dedi.

Program ödül töreniyle sona erdi.

Şırnak

Şırnak Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Vali Mehmet Aktaş'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Sercan Gökdemir, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, İl Jandarma Komutanı Albay Seçuk da katıldı.

Bingöl

Bingöl'deki tören Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Bingöl Şehir Mezarlığı'nda devam eden törende, şehitler için saygı atışı yapıldı, şehitlerin kabirlerine Bingöl Valisi Ali Mantı, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi karanfil koydu, dua etti.

Vali Mantı, Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek, "Bugün tekrar vatan, din, millet ve bayrak için Afrin'de çarpışan askerlerimize güç kuvvet diliyoruz. Şehit olan askerlerimize Allah rahmet eylesin. Rabbim, ülkemizi, her türlü felaketlerden korusun, milletimize güç ve kudret versin." dedi.

Program, Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneğine yapılan ziyaretle sona erdi.